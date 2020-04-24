Чемпионка мира по биатлону завершила карьеру из-за беременности

"Вот и все. Мой этап биатлонной жизни завершается, начинается новая глава — семейная. Ценю то, что стала частью чешского биатлонного бума. Хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной на протяжении моей карьеры", - такое сообщение оставила Виткова в социальных сетях.

За свою карьеру Виткова дважды выигрывала медали на Олимпийских играх - серебро в смешанной эстафете в Сочи, а также бронзу в спринтерской гонке Пхенчхана. Также в ее активе золото в смешанной эстафете на чемпионате мира 2015 года. Чешская биатлонистка 13 раз становилась призером этапов Кубка мира в индивидуальных гонках (1-4-8).