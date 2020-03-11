11.03.2020, 22:12

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен. Причина — коронавирус


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Iluuisutamine, juunioride MM, meeste lühikava
Iluuisutamine, juunioride MM, meeste lühikavaFoto: Ilmar Saabas

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был стартовать в Монреале на следующей неделе, отменен.

Об этом написал в твиттере канал CBC Olympics. Ранее премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурном катанию в Монреале, скорее всего, будет отменен.

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