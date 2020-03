Чемпионат мира по фигурному катанию отменен. Причина — коронавирус

Об этом написал в твиттере канал CBC Olympics. Ранее премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурном катанию в Монреале, скорее всего, будет отменен.

BREAKING | The World Figure Skating Championships, scheduled to begin next week in Montreal, have been cancelled due to the coronavirus outbreak

Story coming pic.twitter.com/o6DQ5egn5C