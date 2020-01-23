"Чемпионат Европы проводится в сарае". Тарасова сделала жесткое заявление

Австрия не первый раз принимает чемпионат Европы по фигурному катанию. Однако нынче спортсмены соревнуются за чертой города в надувном шатре в 14 километрах от Граца.

"Это в прямом смысле дутый шатер, где не циркулирует воздух - мы еще посмотрим, как спортсмены будут кататься в таких условиях. Рафаэль Арутюнян (один из самых известных современных тренеров в фигурном катании) написал, что "непрофессионалы управляют профессионалами", и я с ним совершенно согласна. Проводя соревнования в таких условиях, организаторы не думают об атлетах и принижают статус важнейшего международного старта", - подчеркнула Тарасова.

Тренер вспомнила организацию Олимпийских игр 2014 года в Сочи: "Отвечали за каждый объект, понимали - все нужно делать в соответствии с понятием "доступная среда". Все должно быть доступно людям с ограниченными возможностями, и дело не во мне, и не в том, что я хромаю. Нас критикуют и склоняют по-разному, но сегодня чемпионат Европы проводится в настоящем сарае".