Чемпионат Европы по биатлону перенесут из Эстонии в Беларусь?

Главным кандидатом на проведение чемпионата Европы считаются белорусские Раубичи, которые принимали этот турнир в прошлом году. Накануне спорткомплекс под Минском посетил представитель Международного союза биатлонистов, сообщил телеканал "Беларусь 24".

Несмотря на плюсовую температуру, в Раубичах с помощью снежных пушек удалось создать достаточный запас искусственного снега. Толщина снежного покрова на спринтерском круге составляет 30 сантиметров.

Международный союз биатлонистов огласит решение о месте проведения чемпионата Европы в ближайшие день-два.