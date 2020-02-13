13.02.2020, 05:50

Чемпионат Европы по биатлону перенесут из Эстонии в Беларусь?

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IBU Cup Otepää neljas päev
IBU Cup OtepääFoto: Hendrik Osula, Eesti Laskesuusaliit

26 февраля в Отепя должны быть разыграны первые медали чемпионата Европы по биатлону. Однако плюсовая температура и отсутствие снега на юге Эстонии вынуждают Международный союз биатлонистов задуматься о переносе турнира.

Главным кандидатом на проведение чемпионата Европы считаются белорусские Раубичи, которые принимали этот турнир в прошлом году. Накануне спорткомплекс под Минском посетил представитель Международного союза биатлонистов, сообщил телеканал "Беларусь 24".

Несмотря на плюсовую температуру, в Раубичах с помощью снежных пушек удалось создать достаточный запас искусственного снега. Толщина снежного покрова на спринтерском круге составляет 30 сантиметров.

Международный союз биатлонистов огласит решение о месте проведения чемпионата Европы в ближайшие день-два.

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