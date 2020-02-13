Чемпионат Европы по биатлону перенесен из Эстонии в Беларусь

"Поскольку неожиданно теплая погода в феврале не позволила подготовить необходимую для проведения соревнований длину трассы и стадион, чемпионат Европы по биатлону, запланированный в Отепя с 25 февраля по 1 марта, отменен.

Решением Международного союза биатлонистов чемпионат Европы перенесен в белорусские Раубичи", - сообщается в пресс-релизе Федерации биатлона Эстонии.

О возможном переносе чемпионата Европы в Беларусь, где проходило европейское первенство в прошлом году, стало известно накануне, когда Раубичи посетил представитель Международного союза биатлонистов.

Несмотря на плюсовую температуру, в Раубичах с помощью снежных пушек удалось создать достаточный запас искусственного снега, сообщил накануне телеканал "Беларусь 24". Толщина снежного покрова на спринтерском круге составляет 30 сантиметров.