Чемпионат Европы по биатлону перенесен из Эстонии в Беларусь

26 февраля в Отепя планировалось разыграть первые медали чемпионата Европы по биатлону. Однако плюсовая температура и отсутствие снега на юге Эстонии вынудили Международный союз биатлонистов перенести этот турнир в белорусские Раубичи.
"Поскольку неожиданно теплая погода в феврале не позволила подготовить необходимую для проведения соревнований длину трассы и стадион, чемпионат Европы по биатлону, запланированный в Отепя с 25 февраля по 1 марта, отменен.
Решением Международного союза биатлонистов чемпионат Европы перенесен в белорусские Раубичи", - сообщается в пресс-релизе Федерации биатлона Эстонии.
О возможном переносе чемпионата Европы в Беларусь, где проходило европейское первенство в прошлом году, стало известно накануне, когда Раубичи посетил представитель Международного союза биатлонистов.
Несмотря на плюсовую температуру, в Раубичах с помощью снежных пушек удалось создать достаточный запас искусственного снега, сообщил накануне телеканал "Беларусь 24". Толщина снежного покрова на спринтерском круге составляет 30 сантиметров.
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