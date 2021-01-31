31.01.2021, 17:27

Чемпионат Эстонии по фигурному катанию: произвольная программа вывела Александра Селевко на первое место


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Александр Селевко
Александр СелевкоFoto: Ilmar Saabas

В воскресенье, 31 января, в таллиннском ледовом холле "Тондираба" звание чемпиона Эстонии по фигурному катанию защитил Александр Селевко, который после короткой программы занимал второе место, передает rus.err.

19-летний Александр Селевко, выступавший в ранге действующего чемпионки, лучше других откатал произвольную программу и в итоге уверенно занял первое место, набрав 226,55 балла.

Лидировавший после короткой программы Михаил Селевко, брат Александра, в произвольной программе был лишь третьим и в итоге (187,25) уступил серебро Арлету Леванди (198,64).

Четвертое место занял Егор Марченко — 124,07 балла.

У женщин победу праздновала Эва-Лотта Кийбус.

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