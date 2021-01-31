Чемпионат Эстонии по фигурному катанию: произвольная программа вывела Александра Селевко на первое место
В воскресенье, 31 января, в таллиннском ледовом холле "Тондираба" звание чемпиона Эстонии по фигурному катанию защитил Александр Селевко, который после короткой программы занимал второе место, передает rus.err.
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