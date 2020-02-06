Чемпион Олимпиады заработал дисквалификацию за грубые слова о Китае

В начале декабря победитель Олимпиады-2018 в эстафете прибыл на этап Кубка мира в Шанхай. Венгерский спортсмен был удивлен длинyой очередью на пограничном контроле, где ему пришлось простоять целый час. Он сделал об этом сообщение в "Инстаграме", снабдив его словами "F*ckin China".

Разгорелся скандал. Конькобежца быстро вернули из Шанхая домой, а главный тренер сборной Венгрии китаянка Чжан Цзин подала в отставку и потребовала публичных извинений.

Венгерская сторона решила не принимать заявление об отставке главного тренера, а Бурьян за грубые высказывания дисквалифицирован на год от всех соревнований и тренировок, проводимых под эгидой национальной федерации, сообщает Hungary Today.

Cрок наказания олимпийского чемпиона истекает 5 декабря 2020 года. У Бурьяна есть право обжаловать решение о дисквалификации в ближайшие 15 дней.