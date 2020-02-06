Чемпион Олимпиады заработал дисклаф за грубые слова о Китае
25-летний венгерский шорт-трекист Чаба Бурьян дисквалифицирован на один год за грубое сообщение в социальных сетях о Китае.
25-летний венгерский шорт-трекист Чаба Бурьян дисквалифицирован на один год за грубое сообщение в социальных сетях о Китае.
В начале декабря победитель Олимпиады-2018 в эстафете прибыл на этап Кубка мира в Шанхай. Венгерский спортсмен был удивлен длинyой очередью на пограничном контроле, где ему пришлось простоять целый час. Он сделал об этом сообщение в "Инстаграме", снабдив его словами "F*ckin China".
Разгорелся скандал. Конькобежца быстро вернули из Шанхая домой, а главный тренер сборной Венгрии китаянка Чжан Цзин подала в отставку и потребовала публичных извинений.
Венгерская сторона решила не принимать заявление об отставке главного тренера, а Бурьян за грубые высказывания дисквалифицирован на год от всех соревнований и тренировок, проводимых под эгидой национальной федерации, сообщает Hungary Today.
Cрок наказания олимпийского чемпиона истекает 5 декабря 2020 года. У Бурьяна есть право обжаловать решение о дисквалификации в ближайшие 15 дней.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ягудин снял маску и рассказал правду об отношении к Тутберидзе
В Британии раскрыли правду о судьбе Скрипалей
Почему умершего онколога Павленко похоронили на следующий день
Русские жители Китая рассказали правду о ситуации с коронавирусом