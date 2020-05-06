06.05.2020, 15:15

Чемпион мира работает на тракторе. Рабочий день 17 часов


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Emil Iversen traktori peal.
Emil Iversen traktori peal.Foto: Emil Iversen/Instagram

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен во время пандемии коронавируса начал работать на хуторе у дяди.

28-летний Иверсен трудится за рулем трактора. Рабочий день продолжается 12 часов, но однажды ему пришлось провести в кабине 17 часов.

"Прекрасное чувство сделать что-то другое. Я не думал, что я спортсмен. Конечно, я жду зимнего сезона, но перед этим должен дать организму другую нагрузку. Очень рад, что помогаю дяде", - сказал Иверсен NRK.

"Работаю на тракторе с утра до вечера. Предусмотрена небольшая пауза. Для меня такая работа - отдых", - добавил норвежский лыжник.

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