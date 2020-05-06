06.05.2020, 15:15
Чемпион мира работает на тракторе. Рабочий день 17 часов
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен во время пандемии коронавируса начал работать на хуторе у дяди.
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен во время пандемии коронавируса начал работать на хуторе у дяди.
28-летний Иверсен трудится за рулем трактора. Рабочий день продолжается 12 часов, но однажды ему пришлось провести в кабине 17 часов.
"Прекрасное чувство сделать что-то другое. Я не думал, что я спортсмен. Конечно, я жду зимнего сезона, но перед этим должен дать организму другую нагрузку. Очень рад, что помогаю дяде", - сказал Иверсен NRK.
"Работаю на тракторе с утра до вечера. Предусмотрена небольшая пауза. Для меня такая работа - отдых", - добавил норвежский лыжник.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Проехал на красный сигнал светофора: смертельное ДТП в Навои
Мать голой разгуливала по улице с отрезанной головой дочери
Гражданин Абхазии задержан за вырубку 17 пицундских сосен
«Воскресшую» после ИВЛ Бабкину заподозрили в пластике