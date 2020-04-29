Бывший наставник сборной Эстонии готов вернуться в российскую команду
Апрель в биатлоне - месяц затишья, но только не в России, где кипят закулисные схватки.
Апрель в биатлоне - месяц затишья, но только не в России, где кипят закулисные схватки.
Последние два года сборную России по биатлону возглавлял 70-летний Анатолий Хованцев, который ранее (2002-2005) руководил эстонской командой.
Недавно правление Союза биатлонистов России произвело перестановки в тренерском штабе, в котором Хованцеву места не нашлось. Однако опытный тренер - ему с декабря не платили часть зарплаты - готов вернуться в команду, если Министерство спорта не утвердит новый тренерский состав.
Новый сезон в биатлоне откроется ноябрьским этапом Кубка мира в Финляндии. Главный старт года чемпионат мира будет принимать в феврале словенская Поклюка.
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