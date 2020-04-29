Бывший наставник сборной Эстонии готов вернуться в российскую команду

Последние два года сборную России по биатлону возглавлял 70-летний Анатолий Хованцев, который ранее (2002-2005) руководил эстонской командой.

Недавно правление Союза биатлонистов России произвело перестановки в тренерском штабе, в котором Хованцеву места не нашлось. Однако опытный тренер - ему с декабря не платили часть зарплаты - готов вернуться в команду, если Министерство спорта не утвердит новый тренерский состав.

Новый сезон в биатлоне откроется ноябрьским этапом Кубка мира в Финляндии. Главный старт года чемпионат мира будет принимать в феврале словенская Поклюка.