Будет ли в Эстонии снег? Тартуский лыжный марафон может не состояться

До марафона осталось еще полтора месяцы, поэтому главный организатор Индрек Кельк не видит пока причин драматизировать ситуацию.

"Если говорить о проведении марафона, то сейчас пока еще не о чем беспокоиться. Однако если мы говорим, что самое приятное зимнее время для любителей лыж проходит впустую, это вызывает беспокойство. Для Тартуского марафона и любителей лыжного спорта это не очень хорошо", - отметил в разговоре с Delfi Кельк.

Если верить долгосрочным прогнозам погоды, то в середине января на юге Эстонии температура упадет до 10 градусов мороза. Однако долгосрочные прогнозы - это подтвердил и Кельк - доверия не вызывают.

Классическая дистанция Тартуского марафона 63 км. Из-за отсутствия снега в 2014 и 2016 годах он был отменен. В 2017 году сложные погодные условия вынудили организаторов сократить дистанцию Тартуского марафона до 34 км.