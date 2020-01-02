Будет ли в Эстонии снег? Тартуский лыжный марафон может не состояться

В этот году исполняется 60 лет Тартускому лыжному марафону. Юбилей запланирован на 16 февраля. Однако плюсовая температура и отсутствие снега вызывают вполне закономерный вопрос - состоится ли самый массовый праздник лыжного спорта в Эстонии?
До марафона осталось еще полтора месяцы, поэтому главный организатор Индрек Кельк не видит пока причин драматизировать ситуацию.
"Если говорить о проведении марафона, то сейчас пока еще не о чем беспокоиться. Однако если мы говорим, что самое приятное зимнее время для любителей лыж проходит впустую, это вызывает беспокойство. Для Тартуского марафона и любителей лыжного спорта это не очень хорошо", - отметил в разговоре с Delfi Кельк.
Если верить долгосрочным прогнозам погоды, то в середине января на юге Эстонии температура упадет до 10 градусов мороза. Однако долгосрочные прогнозы - это подтвердил и Кельк - доверия не вызывают.
Классическая дистанция Тартуского марафона 63 км. Из-за отсутствия снега в 2014 и 2016 годах он был отменен. В 2017 году сложные погодные условия вынудили организаторов сократить дистанцию Тартуского марафона до 34 км.
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