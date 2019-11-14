14.11.2019, 20:20

Братья Селевко одержали двойную победу в "Тондираба"

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Uisuliidu pressikonverents
Uisuliidu pressikonverentsFoto: Priit Simson

В ледовом холле "Тондираба" завершился международный турнир фигуристов Tallinn Trophy. В мужском одиночном катании по сумме двух программ победил Михаил Селевко (209,82), опередивший своего старшего брата Александра (203,38).

В женском одиночном катании двойную победу одержадли россиянки. Лучшей была представительница ЦСКА Ксения Цибинова (194,16), опередившая Ксению Гулякову (170,34). Ни одна эстонская фигуристка не выступала.

В разряде юниорок первое место с большим отрывом заняла представительница Эстонии Нина Петрыкина (165,14).

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