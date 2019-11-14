Братья Селевко одержали двойную победу в "Тондираба"

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Uisuliidu pressikonverents Foto: Priit Simson

В ледовом холле "Тондираба" завершился международный турнир фигуристов Tallinn Trophy. В мужском одиночном катании по сумме двух программ победил Михаил Селевко (209,82), опередивший своего старшего брата Александра (203,38).