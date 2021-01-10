Большунов второй год подряд выиграл "Тур де Ски"
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в многодневке ”Тур де Ски”. Об этом сообщает корреспондент ”Ленты.ру”.
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в многодневке ”Тур де Ски”. Об этом сообщает корреспондент ”Ленты.ру”.
Победителем масс-старта в заключительный соревновательный день стал другой россиянин Денис Спицов. Третья строчка досталась Морису Манифику из Франции. Еще трое россиян заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно. Это Евгений Белов, Андрей Мельниченко и Иван Якимушкин.
Большунов завоевал второе место в масс-старте. Успех в заключительной гонке многодневки позволил отечественному спортсмену возглавить общий зачет. Соревнования проходили в Валь-ди-Фемме, в Италии.
Большунов второй раз подряд становится победителем многодневки. Примечательно, что выиграть ”Тур де Ски” удавалось лишь троим представителям России. Помимо Большунова, это Александр Легков и Сергей Устюгов.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Змеи на дачных участках россиян: как не впустить беду в огород
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов