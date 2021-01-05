Большунов побеждает в "Тур де Ски" за явным преимуществом

Большунов выиграл третью гонку подряд, опередив своих партнеров по команде Дениса Спицова (+8,3) и Ивана Якимушкина (+13,9). В судейском протоколе россияне заняли первые пять мест.

Россияне лидируют в общем зачете

В общем зачете "Тур де Ски" на экваторе многодневки уверенно лидирует Большунов, опережающий Артема Мальцева (+1.14). На третьем месте Спицов (+1.18)

Единственный эстонский гонщик Марко Кильп, вышедший на старт "Тур де Ски", сошел после второго этапа многодневки.

Двойная победа американок

Женскую разделку на 10 км выиграла американка Джессика Диггинс, опередившая свою соотечественницу Рози Бреннан (+14,8) и шведку Эббу Андерссон (+22,2).

В общем зачете многодневки Диггинс на 20 секунд опережает Бреннан. Лучшая из россиянок Юлия Ступак на четвертом месте (+1.25).

6 января в Тоблахе пройдут гонки преследования. Затем многодневка переедет в Валь-ди-Фиемме, где пройдут три заключительных этапа "Тур де Ски".