Большунов и Клэбо впервые сразятся после чемпионата мира. Кто победит?

Последняя очная битва лидеров команд состоялась в заключительный день чемпионата мира, который завершился на прошлой неделе в гермсанском Оберстдорфе.

Большунов первым выкатился на финишную прямую марафонской дистанции, но в результате контакта с норвежцем сломал лыжную палку. Спринтер Клэбо финишировал первым, но после гонки был дисквалифицирован. Чемпионом мира был объявлен норвежец Эмиль Иверсен, а Большунову вручили серебро.

Норвежцы подали апелляцию на результаты марафонской гонки, но Клэбо попросил ее отозвать.

🔥🔥🔥 Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? 🙄 pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021