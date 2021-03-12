Большунов и Клэбо впервые сразятся после чемпионата мира. Кто победит?
13-14 марта в швейцарском Энгадине пройдет заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Его программу открывает мужской масс-старт на 15 км клас ическим ходом, в котором выступят россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо (начало в 12:40).
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