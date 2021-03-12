12.03.2021, 21:25

Большунов и Клэбо впервые сразятся после чемпионата мира. Кто победит?


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Большунов и Клэбо впервые сразятся после чемпионата мира. Кто победит?
Johannes Hoesflot Klaebo vs Alexander BolshunovEPA

13-14 марта в швейцарском Энгадине пройдет заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Его программу открывает мужской масс-старт на 15 км клас ическим ходом, в котором выступят россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо (начало в 12:40).

Последняя очная битва лидеров команд состоялась в заключительный день чемпионата мира, который завершился на прошлой неделе в гермсанском Оберстдорфе.

Большунов первым выкатился на финишную прямую марафонской дистанции, но в результате контакта с норвежцем сломал лыжную палку. Спринтер Клэбо финишировал первым, но после гонки был дисквалифицирован. Чемпионом мира был объявлен норвежец Эмиль Иверсен, а Большунову вручили серебро.

Норвежцы подали апелляцию на результаты марафонской гонки, но Клэбо попросил ее отозвать.

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