Большой биатлон в Анси: эстонцы не попали в гонку преследования

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Pyeongchang2018 Meeste laskesuusatamise jälitussõit Foto: Madis Veltman

Мужским спринтом стартовал биатлонный этап в Анси. Победу одержал немец Бенедикт Долль, чисто отстреляв оба рубежа. Лучший среди эстонцев, Калев Эрмитс, занял лишь 63 место и в пасьют не попал.