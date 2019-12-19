19.12.2019, 20:10

Большой биатлон в Анси: эстонцы не попали в гонку преследования

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Pyeongchang2018 Meeste laskesuusatamise jälitussõit
Pyeongchang2018 Meeste laskesuusatamise jälitussõitFoto: Madis Veltman

Мужским спринтом стартовал биатлонный этап в Анси. Победу одержал немец Бенедикт Долль, чисто отстреляв оба рубежа. Лучший среди эстонцев, Калев Эрмитс, занял лишь 63 место и в пасьют не попал.

Все результаты наших соотечественников - итоговая позиция и количество промахов на рубежах:
63. Калев Эрмитс, 0+2
77. Рене Захна, 0+1
92. Роберт Хелдна, 0+0
97. Райдо Ранкель, 4+4

Лучший среди россиян, Александр Логинов, показал 11 время, не допустив промахов.

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