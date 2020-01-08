08.01.2020, 16:16

Болельщики одарили Загитову сотней тканевых солнц


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Алина Загитова
Алина ЗагитоваФото: Scanpix

Болельщики олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой поприветствовали фигуристку сотней тканевых фигурок в виде солнца, которые были брошены на лед по окончании шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", сообщили РИА Новости в группе поддержки спортсменки.

Во вторник Загитова выступила в своем финальном шоу Навки, после чего приступит к полноценным тренировкам в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка принимала участие в соревнованиях в первой половине сезона, однако в декабре заявила о приостановлении карьеры.

После "солнечного" флешмоба Навка поблагодарила болельщиков Загитовой за поддержку. "Это был сюрприз для Алины Загитовой, ребята, спасибо большое!", — сказала олимпийская чемпионка Турина-2006.

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