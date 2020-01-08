Болельщики одарили Загитову сотней тканевых солнц

Во вторник Загитова выступила в своем финальном шоу Навки, после чего приступит к полноценным тренировкам в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка принимала участие в соревнованиях в первой половине сезона, однако в декабре заявила о приостановлении карьеры.

После "солнечного" флешмоба Навка поблагодарила болельщиков Загитовой за поддержку. "Это был сюрприз для Алины Загитовой, ребята, спасибо большое!", — сказала олимпийская чемпионка Турина-2006.