Болельщики одарили Загитову сотней тканевых солнц
Болельщики олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой поприветствовали фигуристку сотней тканевых фигурок в виде солнца, которые были брошены на лед по окончании шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", сообщили РИА Новости в группе поддержки спортсменки.
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