Болеем за наших! Начинается большой биатлон в Анси

В гонке примут участие четверо гонщиков из Эстонии - Рене Захна уйдет на дистанцию 53-м, Калев Эрмитс стартует 79-м. В закрывающей группе также мы увидим Райдо Ранкеля и Роберта Хелдна, их номера - 96 и 100.

Француз Мартен Фуркад возьмет старт под 9-м номером, лидеры российской сборной, Александр Логинов и Матвей Елисеев, - 30-й и 31-й.