19.12.2019, 14:10
Болеем за наших! Начинается большой биатлон в Анси
Сегодня в 15:15 по таллиннскому времени мужским спринтом откроется этап Кубка мира по биатлону во французском Анси.
Сегодня в 15:15 по таллиннскому времени мужским спринтом откроется этап Кубка мира по биатлону во французском Анси.
В гонке примут участие четверо гонщиков из Эстонии - Рене Захна уйдет на дистанцию 53-м, Калев Эрмитс стартует 79-м. В закрывающей группе также мы увидим Райдо Ранкеля и Роберта Хелдна, их номера - 96 и 100.
Француз Мартен Фуркад возьмет старт под 9-м номером, лидеры российской сборной, Александр Логинов и Матвей Елисеев, - 30-й и 31-й.
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