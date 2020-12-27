27.12.2020, 19:05

Биатлонисты потеснили лыжников с пьедестала почета в Отепя


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Johanna Talihärm
Johanna TalihärmFoto: Jarek Jõepera

В Отепя разыграны первые медали чемпионата Эстонии по лыжном гонкам.

На дистанции 5 км классическим ходом лучший результат показала Авели Уусталу. Серебряную медаль завоевала биатлонистка сборной Эстонии Йоханна Талихярм (+24,4). Бронзовым призером стала Йоханна Удрас (+27,0).

В мужской гонке на 10 км классическим ходом победил Марко Кильп. Второй результат показал биатлонист Райдо Рянкель (+16,0). Замкнул тройку призеров Мартин Химма (+21,5).

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