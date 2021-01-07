07.01.2021, 09:15

Биатлонисты начинают выяснять отношения в Оберхофе


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Tuuli Tomingas
Tuuli TomingasFoto: Hendrik Osula

8 января после рождественско-новогодней паузы возобновляется Кубок мира по биатлону. Пятый и шестой этапы кубковой серии будет принимать германский Оберхоф.

В программе ближайшего этапа Кубка мира, который продлится три дня, спринтерские гонки, пасьют, смешанная и одиночная эстафеты.

В общем зачете Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Бе - 428 очков. Среди женщин впереди его соотечественница Марте Ройселанд (415). Лучшая из эстонских биатлонисток Туули Томингас занимает 32-е место (83).

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