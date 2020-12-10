Биатлонисты начинают выяснять отношения в Хохфильцене

11 декабря в австрийском Хохфильцене начинается третий этап Кубка мира по биатлону. Программу стартов открывают спринтерские гонки биатлонистов. Первыми на дистанцию 7,5 км отправятся женщины (начало в 12:30), затем начнут выяснять отношения в 10-километровой гонке мужчины (15:20).
У стреляющих лыжниц оба спринта в финском Контиолахти выиграла шведка Ханна Эберг. У мужчин лучшими были норвежские братья Йоханнес и Тарьей Бе.
Эберг и Йоханнес Бе лидируют в общем зачете Кубка мира. Лучшая эстонская биатлонистка Туули Томингас занимает 26-е место.
Помимо спринтерских гонок, в программе третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене эстафеты и пасьют.
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