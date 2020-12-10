Биатлонисты начинают выяснять отношения в Хохфильцене

У стреляющих лыжниц оба спринта в финском Контиолахти выиграла шведка Ханна Эберг. У мужчин лучшими были норвежские братья Йоханнес и Тарьей Бе.

Эберг и Йоханнес Бе лидируют в общем зачете Кубка мира. Лучшая эстонская биатлонистка Туули Томингас занимает 26-е место.

Помимо спринтерских гонок, в программе третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене эстафеты и пасьют.