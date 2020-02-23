Биатлон. Ульсбю-Ройселанн выиграла масс-старт, Юрлова - 6-я, эстонки не стартовали

Бронзу в борьбе с польской гонщицей Моникой Хойниш завоевала шведская спортсменка Ханна Оберг. Единственная представительница сборной России Екатерина Юрлова-Перхт с двумя промахами на четырех огневых рубежах заняла 6-е место с отставанием от лидера в 52 секунды. Представительницы сборной Эстонии не попали в число 30 лучших участниц чемпионата мира и потому не участвовали в гонке.

Последний вид программы чемпионата мира - мужская гонка преследования на 15 км стартует в 16.00 по таллиннскому времени.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. АНТХОЛЬЦ, ИТАЛИЯ. МАСС-СТАРТ

1 Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) 39.14,0 (1+1+0+0)

2 Доротея Вирер (Италия) 00.20,7 (2+0+1+1)

3 Ханна Оберг (Швеция) 00.26,1 (1+0+0+2)

4 Моника Хойниш (Польша) 00.29,1 (0+0+1+1)

5 Жюлия Симон (Франция) 00.45,1 (0+0+0+2)

6 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 00.52,0 (0+0+1+1)

7 Тириль Экхофф (Норвегия) 01.00,2 (0+1+1+2)

8 Франциска Пройс (Германия) 01.00,3 (0+0+2+1)

9 Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 01.02,5 (0+1+1+0)

10 Анаис Бескон (Франция) 01.21,3 (0+0+1+2)

11 Селия Эмонье (Франция) 01.24,2 (0+2+1+1)

12 Дениз Херманн (Германия) 01.26,1 (1+0+4+2)

13 Каролин Хорхлер (Германия) 01.30,9 (0+0+3+0)

14 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 01.33,7 (0+1+1+3)

15 Паулина Фиалкова (Словакия) 01.35,9 (1+0+0+0)

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