Биатлон. Тарей Бё и Жюлия Симон выиграли масс-старты в Оберхофе. Томингас не попала в 20-ку(2)
Кубок мира в Оберхофе завершился двумя масс-стартами. У мужчин гонку выиграл норвежец Тарей Бё, прошедший дистанцию с одним штрафным кругом.
Кубок мира в Оберхофе завершился двумя масс-стартами. У мужчин гонку выиграл норвежец Тарей Бё, прошедший дистанцию с одним штрафным кругом.
Однако две других ступени пьедестала почета достались темным лошадкам - австрийцу Феликсу Ляйтнеру и швейцарцу Беньямину Вегеру, который уходил с последнего рубежа лидером, но не удержал преимущество. Россиянин Матвей Елисеев с одним промахом занял 6-е место, уступив лидеру 20 секунд.
В женской гонке все развивалось по иному сценарию. Итальянка Доротея Вирер подошла к заключительному огневому рубежу с солидным преимуществом, однако дважды промахнулась. В итоге победу между собой разыграли француженка Жюлия Симон и немка Франсиска Пройсс. Сильнее оказалась представительница Франции. Бронза - у Ханны Оберг из Швеции. Единственная представительница сборной Эстонии, Туули Томингас, после двух огневых рубежей шла в группе лидеров, однако три промаха на двух стойках отбросили ее на итоговое 23-е место. Лучшая из россиянок - Светлана Миронова - 11-я.
21 января стартует этап Кубка мира в Антерсельве (Италия).
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