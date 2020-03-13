13.03.2020, 18:26

Биатлон пока не отменили. Спринт в Контиолахти выиграла Херманн, Ойя - 27-я


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Победительница спринта Дениз Херманн
Победительница спринта Дениз ХерманнФото: Tomi Hänninen/Newspix24

Кубок мира по биатлону продолжается, несмотря на то, что многие спортивные старты в мире отменены. Победительницей женского спринта на 7,5 км стала Дениз Херманн из Германии.

На двух огневых рубежах Херманн допустила лишь один промах и на 20 секунд опередила свою соотечественницу Франсиску Пройс. Замкнула тройку сильнейших Тириль Эхкофф с двумя штрафными кругами.

Отметим попадание в десятку россиянки Ларисы Куклиной (7-е место). Лучшей из эстонских спортсменок стала Регина Ойя, 27-я позиция и 1.35 отставание от победительницы.

Кубок мира в Финляндии продолжится завтра гонками преследования.

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