Биатлон пока не отменили. Спринт в Контиолахти выиграла Херманн, Ойя - 27-я

На двух огневых рубежах Херманн допустила лишь один промах и на 20 секунд опередила свою соотечественницу Франсиску Пройс. Замкнула тройку сильнейших Тириль Эхкофф с двумя штрафными кругами.

Отметим попадание в десятку россиянки Ларисы Куклиной (7-е место). Лучшей из эстонских спортсменок стала Регина Ойя, 27-я позиция и 1.35 отставание от победительницы.

Кубок мира в Финляндии продолжится завтра гонками преследования.

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