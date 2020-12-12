Биатлон: Норвегия выиграла эстафету, Эстония доехала до финиша

Неделю назад в финском Контиолахти норвежки потерпели сенсационное поражение, оказавшись далеко за пределами призовой тройки. В Австрии они реабилитировались за неудачу недельной давности.

Опытные норвежки показали класс

На первой половине эстафеты лидеры, как это часто бывает, менялись после каждой стрельбы, но на заключительных этапах опытные норвежки Тирил Экхофф и Марте Ройселанд показали свой класс.

Второе место в эстафете заняла Франция (0+16; +24,5), замкнул тройку призеров шведский квартет (1+9; +32,5).

У Эстонии проблема на первом этапе

Сборная Эстонии заняла в Хохфильцене 16-е место среди 23 команд (1+12; +4.16,4). По сравнению с предыдущей эстафетной гонкой, где наш квартет не сумел финишировать, расстановка биатлонисток претерпела изменения, но проблема со стартовым этапом никуда не исчезла.

Кадри Лехтла на первой стрельбе заработала штрафной круг и завершила свой этап предпоследней. Усилиями Туули Томингас и Йоханны Талихярм сборная Эстонии поднялась на 17-е место. Бежавшая на заключительном этапе Регина Оя сумела улучшить позицию эстонского квартета.