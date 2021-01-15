БИАТЛОН: Неожиданная победа Франции и лучший результат Эстонии

Французы - действующие чемпионы мира в эстафете, но в их составе не было Мартена Фуркада, который завершил спортивную карьеру. Фаворитами гонки в Оберхофе считались норвежцы, за которых на последних этапах выступали братья Тарьей и Йоханнес Бе.

Франция победила без Фуркада

На экваторе эстафеты лидировали итальянцы, опережавшие Германию и Францию. Норвежцы на втором этапе залезли на штрафной круг и занимали четвертую позицию, проигрывая лидерам больше минуты.

На последний этап первой отправилась сборная Германии, однако Филипп Хорн заработал на стрельбе из положения лежа три штрафных круга и выпал из лидирующей тройки.

Золото завоевал французский квартет, который после ухода Фуркада впервые выиграл эстафету. Второе место заняла Норвегия (1+4; +4,2). Бронзовыми призерами стали итальянцы (0+5; +1.06,6).

Вечно четвертая Россия

Как и на двух предыдущих эстафетах сезона в Контиолахти и Хохфильцене, российский квартет (Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) финишировал четвертым (0+9; +1.55,3).

Россияне не очень удачно выступили на первых этапах. На середине гонки они занимали 12-е место, проигрывая даже Эстонии. Отставание от лидеров составляло чуть больше двух минут. Усилиями Логинова и Латыпова россияне сумели выправить ситуацию.

Сборная Эстонии мелькала на телеэкранах

Эстонские биатлонисты (Рене Захкна, Калев Эрмитс, Роберт Хелдна, Райдо Рянкель) заняли в Оберхофе 14-е место среди 24 команд (1+11; +5.09,1), что является лучшим результатом сезона.

На первой половине дистанции наши биатлонисты стабильно находились в ТОП-10 и постоянно мелькали в кадрах прямой телетрансляции.

16 января в программе этапа Кубка мира женская эстафета биатлонисток 4х6 км (начало в 15:45).