Биатлон: Логинов допустил промах и довольствовался бронзой в гонке преследования

Вслед за Логиновым на дистанцию в 12,5 км в двумя огневыми рубежами ушел француз Квентан Фийон-Майе, однако допустил на первом же огневом рубеже 4 промаха и выпал из числа соискателей наград. После первого огневого рубежа ближайшим преследователем Логинова оказался многократный чемпион Олимпиад и чемпионатов мира Мартен Фуркад. Однако на 3-м огневом рубеже опытный француз допустил промах и в качестве главного соперника Логинова на дистанции его сменили соотечественник Эмильен Жакелен и норвежец Йоханнес Бё. Они подкараулили единственную за всю гонку ошибку россиянина в стрельбе и разыграли золото между собой. Оно досталось Жакелену. У Александра Логинова бронза (отставание от победителя 23 секунды). Мартен Фуркад показал 4-й результат, 5-й - немец Арнд Пайффер.

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