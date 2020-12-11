Белорусская биатлонистка сотворила сенсацию в спринте

24-летняя Алимбекова входила в состав белорусского квартета, который завоевал золото Олимпиады-2018 в эстафете, но тогда воспитанница могилевского биатлона была четвертым номером команды.

Точная стрельба и высокая скорость

Нынешний сезон уроженка Казахстана начала удачно. На стартовых этапах в Контиолахти она четыре раза попадала в ТОП-10, однако в числе претендентов на победу в Хохфильцене ее не рассматривали. Фаворитами считались шведка Ханна Эберг и норвежка Тирил Экхофф.

Стартовавшая 21-й Алимбекова поразила все мишени и установила ориентир, который никто так и не смог превзойти.

Эберг на первой стрельбе допустила промах и выбыла из конкуренции. Неточный выстрел совершила и Экхофф, но высокая скорость на лыжне вывела ее на второе место (1; +8,5). Третий результат показала немка Франциска Пройсс (1; +9,9).

В общем зачете Кубка мира лидерство продолжает удерживать Эберг - 216 очков. Вплотную к ней приблизились Алимбекова и норвежка Марте Ройселанд, набравшие по 211 очков.

В горах догонять тяжело

Неудачно сложилась спринтерская гонка на горном рельефе для лидера сборной Эстонии Туули Томингас. После первого огневого рубежа она занимала 11-е место, но три промаха на заключительной стрельбе отодвинули ее на далекое 72-е место (3; +2.24,4).

Лучшая из эстонских биатлонисток Йоханна Талихярм заняла 66-е место среди 106 участниц (2; +2.16,1).

Программу первого дня австрийского этапа Кубка мира завершит мужской спринт на 10 км (начало в 15:20). Помимо спринтерских гонок, на третьем этапе Кубке мира биатлонисты будут соревноваться в эстафетах и пасьюте.