Белоруска удивила фаворитов, две эстонки пробились в пасьют

Перед стрельбой стоя лидерство удерживала прошлогодняя чемпионка мира Марте Ройселанд, но два промаха на последнем огневом рубеже оставили норвежку за чертой призеров.

Неудержимая Экхофф

После заключительной стрельбы лучшее время было у Солы. Совсем рядом находились Экхофф (+0,4) и Шевалье (+11,8).

24-летняя белоруска в скорости уступила конкуренткам, но бронза чемпионата мира - отличное достижение для уроженки Витебской области. Сола впервые поднялась на пьедестал почета чемпионата мира.

Экхофф завоевала вторую золотую медаль в Поклюке. Ранее она в составе норвежского квартета победила в смешанной эстафете. Теперь у Тирил 8 золотых медалей чемпионата мира. Победа в спринте вывела 30-летнюю биатлонистку на первое место в общем зачета Кубка мира.

Томингас резко сдала

Из эстонских биатлонисток лучшее время показала в спринте Йоханна Талихярм, стартовавшая в первой группе участниц (3; +1.52,3). С этим результатом она заняла 32-е место среди 99 участниц.

В воскресную гонку преследования пробилась и Туули Томингас (2; +2.17,0). После заключительной стрельбы Томингас опережала Талихярм на 14 секунд, но на последнем отрезке протяженностью 2,5 км лидер сборной Эстонии резко сдала, проиграв подруге по команде 40 секунд. Талихярм начнет гонку преследования с 45-й позиции.