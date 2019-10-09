Австрийским допинг-лыжникам предъявлены обвинения. Что известно об эстонцах?

Задержанному 27 февраля австрийскому лыжнику Доминик Бальдауфу предъявлено обвинение в крупном спортивном мошенничестве. В Австрии за это предусмотрено лишение свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Ранее такое же обвинение было предъявлено другому задержанному австрийскому лыжнику Максу Хауку, а также велосипедисту Штефану Денифлю.

Расследованием установлено, что Бальдауф с помощью немецкого спортивного врача Марка Шмидта использовал кровяной допинг и гормон роста с 2016 года.

Помимо австрийцев, во время чемпионата мира в Зеефельде были арестованы эстонские лыжники Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу. Позже в использовании услуг немецкого доктора признался еще один эстонский лыжник - Алго Кярп. В марте был задержан на некоторое время лыжный тренер Мати Алавер - против него было возбуждено уголовное дело о возможном склонении к употреблению допинга. На какой стадии находится расследование?

В Госпрокуратуре Delfi сказали, что никакой новой информации о ходе расследования в настоящий момент нет.

"Сейчас уголовное дело находится в прокуратуре. Как только мы сможем больше говорить, мы это сделаем", - сказала пресс-секретарь Госпрокуратуры Оля Кивистик.

"Больше информации о криминальном деле в части эстонских лыжников следует спросить в австрийской прокуратуре", - добавила Кивистик.