21.02.2021, 14:24

Австрийка Хаузер впервые выиграла чемпионат мира

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Австрийка Хаузер впервые выиграла чемпионат мира
Foto: Joe Klamar / AFP/ Scanpix

27-летняя австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Она впервые стала чемпионкой мира.

В воскресенье состоится также и мужской масс-старт, это будет последняя гонка в рамках чемпионата мира.

Поклюка, Словения. Женщины. Масс-старт

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 36.05,7 (0)

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 21,7 (1)

3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 23,0 (3)

4. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 23,6 (1)

5. Лиза Виттоцци (Италия) – 48,9 (1)

6. Франциска Пройс (Германия) – 52,6 (2)

7. Ханна Оберг (Швеция) – 57,7 (2)

8. Доротея Вирер (Италия) – 1.05,3 (3)...

19. Светлана Миронова (Россия) – 2.21,8 (6)

20. Ирина Казакевич (Россия) – 2.25,3 (4)

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