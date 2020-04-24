Андруса спутали с Андреасом. ФИС объяснила причину ложной информации

Руководитель антидопинговой службы ФИС Сара Фуссек сообщила недавно Delfi, что прокуратура Инсбрука предъявила Андрусу Веэрпалу, который не признает свое участие в допинг-схемах, уголовное обвинение.

Однако через пару дней поступила диаметрально противоположная информация. "Расследование продолжается. Андрусу Веэрпалу обвинение еще не предъявлено - его до сих пор еще не опрашивали. Я не знаю, почему ФИС говорит по-другому", - сказал Õhtuleht представитель прокуратуры Инсбрука Хансйорг Майр.

Руководитель антидопинговой службы ФИС Фуссек прислала в Delfi новое письмо, в котором поправила свое предыдущее заявление: "Возникла путаница Андруса Веэрпалу с его сыном Андреасом. Веэрпалу-старший по-прежнему находится под следствием в рамках операции "Кровопускание", которая еще до конца не завершена. На сегодняшний день Андрусу Веэрпалу уголовное обвинение не представлено".

ФИС умеет наводить тень на плетень. Из ответа Фуссек вытекает, что уголовное обвинение было выдвинуто против Веэрпалу-младшего, но официального подтверждения этой информации нет.

Ранее уголовное обвинение в спортивном мошенничестве было предъявлено эстонскому лыжнику Карелу Таммъярву, который во время чемпионата мира по лыжному спорту был задержан австрийской полицией вместе с Веэрпалу-младшим.