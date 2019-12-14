Анатолий Шмигун нашел работу в Латвии. В Эстонии он был не нужен

"Я консультирую спортсменов в части техники. Как я попал в команду? Пригласил наставник латвийцев Марис Чакарс. Занимаюсь киносъемкой и разбором техники", - сказал в интервью ERR 67-летний Шмигун.

Лучшими биатлонистами Латвии Андреем Расторгуевым и Байбой Бендикой эстонский тренер не занимается, поскольку у каждого из них своя мини-команда.

Удовлетворен ли отец знаменитой лыжницы Кристины Шмигун-Вяхи своей работой?

"Работа есть работа. 10 месяцев сидел дома и был никому не нужен, - сказал Шмигун. - Теперь меня пригласили. Почему бы и не помочь? Я доволен".