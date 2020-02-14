Американка едва не выиграла спринт. Две эстонки пробились в пасьют

Долго лидировавшая по ходу гонки американка Сьюзен Данкли стала серебряным призером (0+0; +6,8). После заключительной стрельбы она имела преимущество в 12 секунд, но удержать этот перевес в итальянском высокогорье не смогла.

Бронзовую медаль неожиданно завоевала малоизвестная чешка Люция Хорватова (1+0; 21,3).

Лучшей из эстонских стреляющих лыжниц стала Регина Оя, занявшая 30-е место (1+0; +1.21,8). Следом за ней расположилась Йоханна Талихярм (0+1; +1.22,0). Обе биатлонистки пробились в воскресную гонку преследования.