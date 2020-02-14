Американка едва не выиграла спринт. Две эстонки пробились в пасьют

Женский спринт на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве выиграла норвежка Марте Ройселанд - 21.13,1 (0+1). Скандинавка впервые выиграла золото мирового первенства в индивидуальной гонке.
Долго лидировавшая по ходу гонки американка Сьюзен Данкли стала серебряным призером (0+0; +6,8). После заключительной стрельбы она имела преимущество в 12 секунд, но удержать этот перевес в итальянском высокогорье не смогла.
Бронзовую медаль неожиданно завоевала малоизвестная чешка Люция Хорватова (1+0; 21,3).
Лучшей из эстонских стреляющих лыжниц стала Регина Оя, занявшая 30-е место (1+0; +1.21,8). Следом за ней расположилась Йоханна Талихярм (0+1; +1.22,0). Обе биатлонистки пробились в воскресную гонку преследования.
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