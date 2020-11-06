Алкоголь, разводы, депрессия. Тяжелая судьба знаменитой фигуристки

Первым мужем Лобачевой был танцор Илья Авербух, с которым она завоевала серебро на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити и золотые медали чемпионатов Европы и мира.

Авербух изменял жене с актрисой?

По завершении спортивной карьеры Лобачева родила сына. Ее брак с Авербухом, продолжавшийся 12 лет, был прерван на проекте "Ледниковый период" в 2007 году. В одном из интервью Лобачева призналась, что Илья изменял ей с одной из молодых актрис, которая якобы родила от него ребенка. Сам Авербух на эти обвинения никак не реагировал.

После рассавания с Авербухом у Лобачевой были отношения с популярным киноактером Дмитрием Марьяновым, но до свадьбы дело так и не дошло. Марьянов женился в 2015 году на украинке, а через пару лет он скончался.

Трагическая смерть бизнесмена и грузчика

Лобачева после расставания с Марьяновым пыталась найти свое счастье с бизнесменом, но этот союз продолжался недолго - ее новый спутник жизни умер в 2013 году. По одним данным, от сердечного приступа, по другим, от передозировки наркотиков.

Не повезло фигуристке и со следующим кавалером. Устав от известных и обеспеченных мужчин, фигуристка познакомилась с грузчиком Александром Шумаковым. Финал получился трагическим. В 2015 году он выпал из окна 14-го этажа и скончался в реанимации.

Такие тяжелые испытания надломили фигуристку. Свою депрессию Ирина стала топить в алкоголе. Авербух тогда забрал сына у матери.

Алкоголь разрушил брак

Луч света для Ирины вспыхнул, когда она познакомилась с Третьяковым. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, молодой тренер по фигурному катанию предложил Ирине заключить официальный брак. Но этот союз продержался лишь три года. После развода Лобачева обвиняла бывшего супруга, что он поднимал на нее руку.

"Он игроман, эгоист. Никакие обстоятельства не могут быть оправданием для тех, кто поднимает руку на женщину!", - сказала Лобачева "Экспресс-газете"

"В свои 30 я ощущаю себя на все 60. Лобачева превратила меня в измотанного старика, - парировал, в свою очередь, Третьяков. - Да, я ее бил. По щекам. Когда напивалась до бессознательного состояния. Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я столько литров водки вылил в раковину...".