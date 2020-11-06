06.11.2020, 19:00

Алкоголь, разводы, депрессия. Тяжелая судьба знаменитой фигуристки


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Алкоголь, разводы, депрессия. Тяжелая судьба знаменитой фигуристки
Irina Lobacheva ja Ilja Averbukh SCANPIX SWEDEN

47-летняя звезда фигурного катания Ирина Лобачева раccталась с 31-летним тренером Иваном Третьяковым. Развод знаменитой фигуристки мало кого удивил, поскольку с мужчинами в жизни ей явно не везло.

Первым мужем Лобачевой был танцор Илья Авербух, с которым она завоевала серебро на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити и золотые медали чемпионатов Европы и мира.

Авербух изменял жене с актрисой?
По завершении спортивной карьеры Лобачева родила сына. Ее брак с Авербухом, продолжавшийся 12 лет, был прерван на проекте "Ледниковый период" в 2007 году. В одном из интервью Лобачева призналась, что Илья изменял ей с одной из молодых актрис, которая якобы родила от него ребенка. Сам Авербух на эти обвинения никак не реагировал.

После рассавания с Авербухом у Лобачевой были отношения с популярным киноактером Дмитрием Марьяновым, но до свадьбы дело так и не дошло. Марьянов женился в 2015 году на украинке, а через пару лет он скончался.

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Трагическая смерть бизнесмена и грузчика
Лобачева после расставания с Марьяновым пыталась найти свое счастье с бизнесменом, но этот союз продолжался недолго - ее новый спутник жизни умер в 2013 году. По одним данным, от сердечного приступа, по другим, от передозировки наркотиков.

Не повезло фигуристке и со следующим кавалером. Устав от известных и обеспеченных мужчин, фигуристка познакомилась с грузчиком Александром Шумаковым. Финал получился трагическим. В 2015 году он выпал из окна 14-го этажа и скончался в реанимации.

Такие тяжелые испытания надломили фигуристку. Свою депрессию Ирина стала топить в алкоголе. Авербух тогда забрал сына у матери.

Алкоголь разрушил брак
Луч света для Ирины вспыхнул, когда она познакомилась с Третьяковым. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, молодой тренер по фигурному катанию предложил Ирине заключить официальный брак. Но этот союз продержался лишь три года. После развода Лобачева обвиняла бывшего супруга, что он поднимал на нее руку.

"Он игроман, эгоист. Никакие обстоятельства не могут быть оправданием для тех, кто поднимает руку на женщину!", - сказала Лобачева "Экспресс-газете"

"В свои 30 я ощущаю себя на все 60. Лобачева превратила меня в измотанного старика, - парировал, в свою очередь, Третьяков. - Да, я ее бил. По щекам. Когда напивалась до бессознательного состояния. Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я столько литров водки вылил в раковину...".

Ему 46 лет, ей - 25. Это любовь?
Если Лобачева пребывает в депрессии, то у ее бывшего, кажется, все в порядке. Минувшим летом одной из самых популярных тем светских новостей был роман Авербуха с молодой актрисой Елизаветой Арзамасовой. Прокомментировала его "Комсомольской правде" и Лобачева:

"Я думаю, что Лиза не так проста, как кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Пускай они женятся, я не против. Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну".

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Лиза Арзамасова и Илья Авербух обьявили себя парой 🤗 После скандального развода с Ириной Лобачевой, фигурист Илья Авербух отрицал все связи, которые ему приписывали. Он отмечал, что ведёт холостяцкий образ жизни и живёт исключительно с 16-летним сыном Мартином. Однако, как оказалось, новой любовью фигуриста стала молодая актриса Лиза Арзамасова. 25-летнюю Лизу и 46-летнего Илью заметили сидящих на летней веранде. Влюблённые держались за руки и не могли оторваться друг от друга. Позже, актриса подтвердила роман с Ильей, но от каких-либо комментариев на этот счет отказалась. Очевидно, пару не смущает значительная разница в возрасте. Авербух старше актрисы на 21 год. Лиза и сама не раз отмечала, что для неё главное в избраннике творческий дар, а не внешность или возраст. В любом случае, рады за новоиспеченную пару! Желаем им любви!😍 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 #елизаветаарзамасова #арзамасова #ильяавербух #авербух #концертзвезды #звезды #знаменитости #селебрити #звездность #шоубиз #известныелюди #персонышоу #телевидение #светскаяхроника #новостьдня #популярное #сплетни #скандалы #новостизвёзд #свежиеновости #горячиеновости #папарацци #слухи #актрисатеатраикино

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