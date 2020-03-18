Алексей Ягудин: "Отрицательно отношусь к богу и к однополым бракам"

- Я хотела спросить тебя про поправки в конституцию. Ты — атеист. У тебя так даже в профиле Instagram написано. Но при этом сейчас в конституции РФ будет упоминаться бог. Как ты к этому относишься?

- Отрицательно.

- Как думаешь, зачем это делают? Учитывая, что Россия — светское государство.

- Ну, во-первых я аполитичен, я отвечаю за тот контент, который выходит на телеканалах, потому что работаю там ведущим и мне интересно, чтобы результат был положительным. Надо наверное спрашивать тех людей, которые этим занимаются. Но мы же всегда заявляем, что в нашем государстве церковь отделена, а тут даже не просто упоминание где-то на вечеринке, а это уже законодательство, это конституция. Зачем? Не знаю…

- Еще в конституции будет прописано, что брак - это союз мужчины и женщины. Как ты к этому относишься?

- Как бы да. Я абсолютно спокойно отношусь к увлечениям людей, это их право как жить, что делать. Но когда это выходит за рамки определенные, то мне это уже не нравится. Я не хочу, чтобы мои дочки росли в том государстве, где браки "и туда, и сюда".

Полное интервью:



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