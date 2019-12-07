Александр Селевко установил три рекорда на "Золотом пируэте"

В Загребе завершился международный турнир фигуристов "Золотой пируэт". Успешно выступил в хорватской столице один из сильнейших одиночников Эстонии Александр Селевко, установивший личный рекорд - 221,94. С этим результатом он занял 5-е место.
В каждой из двух программ подопечный Ирины Кононовой также установил личные достижения: в короткой программе он набрал 76,18 балла, а в произвольной - 145,76.
Победил опытный американец
Победителем турнира в хорватской столице стал опытный американец Джейсон Браун, занимавший после первого дня соревнований третье место - 242,39.
В Загребе соревновался еще один эстонский одиночник Ланиэль Науритс. По итогам двухдневной борьбы он занял 10-е место среди 26 участников - 203,89.
Туктамышева вне конкуренции
В женском одиночном разряде уверенно победила опытная россиянка Елизавета Туктамышева - 221,15.
Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус после короткой программы, где она не смогла выполнить два прыжка, занимала 18-е место. В произвольной подопечная Анны Леванди выступила лучше и завершила турнир на 11-м месте среди 24 участниц - 148,66.
В Минске женщина вышла из магазина в неоплаченной дорогой шубе
Мертвую знаменитую певицу нашли спустя неделю в квартире Москвы
Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП
Прокуратура выяснила, от чего умерли упавшие в кипяток в Пензе