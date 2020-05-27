40-летняя норвежка Марит Бьорген возвращается на лыжню

В предстоящем зимнем сезоне 40-летняя Бьорген будет выступать в марафонской серии Ski Classics в составе Ragde Eiendom. "Она вернулась", - сообщает "Инстаграм" марафонской команды.

По информации норвежского телеканала NRK, главная цель знаменитой скандинавки - участие в 90-километровом шведском марафоне "Васалоппет", но она не исключает также участие в итальянской "Марчалонге" - протяженность этой гонки 70 км.

Бьорген - самая титулованная лыжница мира. Она завоевала 18 золотых медалей на чемпионатах мира и 8 - на Олимпийских играх.