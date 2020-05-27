40-летняя норвежка Марит Бьорген возвращается на лыжню
Легендарная норвежская лыжница Марит Бьогрген, завершившая два года назад спортивную карьеру, возвращается на лыжню.
Легендарная норвежская лыжница Марит Бьогрген, завершившая два года назад спортивную карьеру, возвращается на лыжню.
В предстоящем зимнем сезоне 40-летняя Бьорген будет выступать в марафонской серии Ski Classics в составе Ragde Eiendom. "Она вернулась", - сообщает "Инстаграм" марафонской команды.
По информации норвежского телеканала NRK, главная цель знаменитой скандинавки - участие в 90-километровом шведском марафоне "Васалоппет", но она не исключает также участие в итальянской "Марчалонге" - протяженность этой гонки 70 км.
Бьорген - самая титулованная лыжница мира. Она завоевала 18 золотых медалей на чемпионатах мира и 8 - на Олимпийских играх.
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