29 гонок без медалей. Сумеет ли Логинов прервать антирекорд России в биатлоне?

Шанс прервать эту неудачную серию представляется в мужской гонке преследования на 12,5 км на австрийском этапе Кубка мира в Хохфильцене (начало в 15:45).

Первым отправится на дистанцию 23-летний норвежец Йоханнес Дале, неожиданно выигравший накануне спринт на 10 км. Следом за ним ринутся в бой французы Кантен Фийон-Майе (+17,1) и Фабьен Клод (+29,0).

В гонке преследования биатлонистам предстоит пройти четыре огневых рубежа, поэтому здесь возможны любые сюжеты. Лучший из россиян Александр Логинов отправится на дистанцию под 20-м стартовым номером (+1.25,2).

В пасьют пробился эстонский биатлонист Калев Эрмитс, завершивший спринт на 51-м месте (+2.15,8).