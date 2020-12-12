29 гонок без медалей. Сумеет ли Логинов прервать антирекорд России в биатлоне?
Неудачно выступают на этапах Кубка мира российские биатлонисты. С учетом предыдущего сезона их безмедальная серия растянулась на 29 гонок.
Неудачно выступают на этапах Кубка мира российские биатлонисты. С учетом предыдущего сезона их безмедальная серия растянулась на 29 гонок.
Шанс прервать эту неудачную серию представляется в мужской гонке преследования на 12,5 км на австрийском этапе Кубка мира в Хохфильцене (начало в 15:45).
Первым отправится на дистанцию 23-летний норвежец Йоханнес Дале, неожиданно выигравший накануне спринт на 10 км. Следом за ним ринутся в бой французы Кантен Фийон-Майе (+17,1) и Фабьен Клод (+29,0).
В гонке преследования биатлонистам предстоит пройти четыре огневых рубежа, поэтому здесь возможны любые сюжеты. Лучший из россиян Александр Логинов отправится на дистанцию под 20-м стартовым номером (+1.25,2).
В пасьют пробился эстонский биатлонист Калев Эрмитс, завершивший спринт на 51-м месте (+2.15,8).
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