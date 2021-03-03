12 участников Тартуского лыжного марафона подцепили корону. Был ли очаг?

12 участников Тартуского лыжного марафона сдали положительный тест на Covid-19. Департамент здоровья утверждает, что у него пока нет данных о коронавирусном очаге заражения.
"Пока нельзя сказать, что Тартуский марафон вызвал вспышку коронавируса. Очагом считаются 5 и более случаев заболевания, которые эпидемиологически связаны друг с другом. Случаи заражения коронавирусом на Тартуском марафоне не связаны между собой - люди участвовали в марафоне во время инфекционного периода", - сообщила Delfi специалист отдела коммуникаций Департамента здоровья Кирси Пруудель.
Тартуский марафон состоялся 21 февраля. На дистанцию 63 км вышли на старт 2510 участников, на дистанции 31 км соревновались 967 человек.
Для проведения марафонской серии Estoloppet - в нее входят 6 лыжных гонок - правительство Эстонии дало в январе специальное разрешение. Заключительный марафон в Хаанья должен был пройти 6 марта, но накануне правительство отменило разрешение на его проведение.
«За женскую сборную СССР выставляли мужчин. Мы-то знали»
Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель зимой?
Вот что сделала супруга Розанова накануне его смерти
Умер комментатор Юрий Розанов. Его реплики звучали в серии FIFA