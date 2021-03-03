12 участников Тартуского лыжного марафона подцепили корону. Был ли очаг?

"Пока нельзя сказать, что Тартуский марафон вызвал вспышку коронавируса. Очагом считаются 5 и более случаев заболевания, которые эпидемиологически связаны друг с другом. Случаи заражения коронавирусом на Тартуском марафоне не связаны между собой - люди участвовали в марафоне во время инфекционного периода", - сообщила Delfi специалист отдела коммуникаций Департамента здоровья Кирси Пруудель.

Тартуский марафон состоялся 21 февраля. На дистанцию 63 км вышли на старт 2510 участников, на дистанции 31 км соревновались 967 человек.

Для проведения марафонской серии Estoloppet - в нее входят 6 лыжных гонок - правительство Эстонии дало в январе специальное разрешение. Заключительный марафон в Хаанья должен был пройти 6 марта, но накануне правительство отменило разрешение на его проведение.