05.09.2020, 10:48
ВИДЕО | Смотрите, как проходит беговой этап таллиннского триатлона Ironman в Старом городе(1)
5–6 сентября столица Эстонии стала центром мирового триатлона. Рано утром в субботу на озере Харку стартовали соревнования Ironman Tallinn и Ironman 70.3 Tallinn. Часть дистанции проходит по Старому городу.
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