05.09.2020, 10:48

ВИДЕО | Смотрите, как проходит беговой этап таллиннского триатлона Ironman в Старом городе

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5–6 сентября столица Эстонии стала центром мирового триатлона. Рано утром в субботу на озере Харку стартовали соревнования Ironman Tallinn и Ironman 70.3 Tallinn. Часть дистанции проходит по Старому городу.

Зрители поддерживают участников на самом сложном участке — подъем по Куннинга.

Всего на соревнования зарегистрировались почти 1700 атлетов, из них 70% - зарубежные участники.

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