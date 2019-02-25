В Таллинне впервые пройдет международный чемпионат по воздушной атлетике

Чемпионат по воздушной атлетике "1-st International Air Athletics Cup — Tallinn" — это первый подобного масштаба и формата чемпионат в Эстонии, где будут представлены такие дисциплины, как спорт на пилоне, воздушные полотна и воздушное кольцо. Чемпионат пройдет уже в субботу, 2 марта в современном батутном центре в Mustamäe Elamuste keskus.
Ожидаются участники в категориях любители, профессионалы из Финляндии, Латвии, России, Чехии и, конечно же, Эстонии. Мероприятие организует Эстонская федерация по воздушным видам спорта.
Чемпионат пройдет уже 2 марта в батутном центре в Mustamäe Elamuste keskus по адресу Акадеэмия теэ, 30. Мероприятие стартует в 9:00.
Эстонская федерация по воздушным видам спорта приглашает всех желающих посетить это мероприятие, будет интересно не только спортсменам, но и обычному обывателю.