В Таллинне впервые пройдет международный чемпионат по воздушной атлетике

Ожидаются участники в категориях любители, профессионалы из Финляндии, Латвии, России, Чехии и, конечно же, Эстонии. Мероприятие организует Эстонская федерация по воздушным видам спорта.

Чемпионат пройдет уже 2 марта в батутном центре в Mustamäe Elamuste keskus по адресу Акадеэмия теэ, 30. Мероприятие стартует в 9:00.

Эстонская федерация по воздушным видам спорта приглашает всех желающих посетить это мероприятие, будет интересно не только спортсменам, но и обычному обывателю.