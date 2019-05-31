В субботу на стадионе Шнелли пройдет молодежный фестиваль уличного спорта

Соревнования пройдут в четырех дисциплинах: уличные баскетбол, футбол, танцы и street workout.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что фестиваль пройдет в рамках серии мероприятий, которые позволят молодежи посоревноваться в различных уличных видах спорта.

”Летом в рамках этой серии пройдут также тренировки, их проведут признанные профессиональные тренеры. Наша цель состоит в том, чтобы мотивировать молодежь больше двигаться и использовать представленные в городе возможности для занятий спортом”, — сказал вице-мэр.

В рамках серии состоятся следующие тренировки: занятия street workout будут проходить три раза в неделю в 17 часов — по средам в парке Кивила, по пятницам на Раадику, а в воскресенье — в парке Паэ. Баскетбольные тренировки будут проходить в 16 часов, по вторникам — на Раадику, по четвергам — в парке Кивила, начиная с июля тренировку станут проводить и на стадионе Шнелли.

Дополнительная информация и регистрация — на странице в сети Facebook или на месте.