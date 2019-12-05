05.12.2019, 11:34

В Нарве определят лучшего спортсмена. В голосовании может принять участие любой желающий


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Nõmme Kalju vs Narva Trans, Eesti jalgpalli karikafinaal
Nõmme Kalju vs Narva Trans, Eesti jalgpalli karikafinaalFoto: Ilmar Saabas

Отдел культуры Нарвской городской Управы опубликовал приглашение к участию в определении лучших спортсменов города 2019 года на странице в Фэйсбуке.

Свои предложения можно представить до 13 декабря по электронной почте olga.bortsova@narva.ee или kultuur@narva.ee, а также в бумажном варианте – секретарю Отдела культуры (Петровская площадь, 1).

Номинации:
♦ Лучший спортсмен города Нарвы;
♦ Лучший молодой спортсмен города Нарвы;
♦ Лучшая спортсменка города Нарвы;
♦ Лучшая молодая спортсменка города Нарвы;
♦ Лучшая команда города Нарвы;
♦ Лучшее мероприятие города Нарвы.

В каждой номинации не более трех кандидатов. Критерием определения лучших спортсменов и команд будет участие в международных соревнованиях: чемпионаты мира, чемпионаты Европы.

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