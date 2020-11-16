В Эстонию 20 лет спустя вернулась спортивная гимнастика

Организатором выступила Võimlemisklubi Tallinna Ülikool. В соревнованиях приняли участие 45 девушек и 14 юношей в возрасте от 7 до 17 лет из Кохтла-Ярве, Пярну и Таллинн. В мини-классе самое большое количество участников, что показывает большой интерес к спортивной гимнастике.

Гимнасты демонстрировали обязательную программу в Mini, Laste и Noorte классах.

VKTLÜ выражает благодарность президенту EEVL Пеэтера Тишлера и Виктора Саарона за открытие гимнастического зала и возможность развития спортивной гимнастики.

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