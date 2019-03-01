01.03.2019, 07:25

Уже завтра! Международный чемпионат по воздушной атлетике в Таллинне


rus.delfi.ee
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Уже завтра! Международный чемпионат по воздушной атлетике в Таллинне
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Чемпионат по воздушной атлетике "1-st International Air Athletics Cup — Tallinn" — это первый подобного масштаба и формата чемпионат в Эстонии, где будут представлены такие дисциплины, как спорт на пилоне, воздушные полотна и воздушное кольцо. Чемпионат пройдет уже завтра — в субботу, 2 марта — в современном батутном центре в Mustamäe Elamuste keskus.

Ожидаются участники в категориях любители, профессионалы из Финляндии, Латвии, России, Чехии и, конечно же, Эстонии. Мероприятие организует Эстонская федерация по воздушным видам спорта.

Чемпионат пройдет уже 2 марта в батутном центре в Mustamäe Elamuste keskus по адресу Акадеэмия теэ, 30.

Мероприятие стартует в 10:30. Входной билет — 5 евро.

Эстонская федерация по воздушным видам спорта приглашает всех желающих посетить это мероприятие, будет интересно не только спортсменам, но и обычному обывателю.

Больше информации на странице мероприятия в Facebook.

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