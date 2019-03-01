Уже завтра! Международный чемпионат по воздушной атлетике в Таллинне

Ожидаются участники в категориях любители, профессионалы из Финляндии, Латвии, России, Чехии и, конечно же, Эстонии. Мероприятие организует Эстонская федерация по воздушным видам спорта.

Чемпионат пройдет уже 2 марта в батутном центре в Mustamäe Elamuste keskus по адресу Акадеэмия теэ, 30.

Мероприятие стартует в 10:30. Входной билет — 5 евро.

Эстонская федерация по воздушным видам спорта приглашает всех желающих посетить это мероприятие, будет интересно не только спортсменам, но и обычному обывателю.

Больше информации на странице мероприятия в Facebook.