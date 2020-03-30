30.03.2020, 07:30

Урмас Сыырумаа: спорт — это очень важный для государства сектор экономики, который обеспечивает здоровье граждан

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PyeongChangi taliolümpia meenemündi ja margi tutvustus Eesti Panga muuseumis
Urmas Sõõrumaa.Foto: Hendrik Osula

По словам президента Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмаса Сыырумаа, от стабильности спортивной экономики зависит долгосрочное психическое и физическое здоровье эстонской нации. Сыырумаа считает, что для преодоления экономических трудностей государство должно распространить меры поддержки на всех тренеров и руководителей секций, а также на владельцев частных спортивных объектов.

”В нынешней кризисной ситуации спортивный сектор сильно пострадал, двери опечатаны в прямом смысле слова”, — сказал президент Эстонского Олимпийского комитета Урмас Сыырумаа. ”Государство протянуло руку помощи людям, работающим по трудовому договору, однако во многих спортивных клубах большинство тренеров и руководителей секций работают на основе договора подряда или получают зарплату как члены правления маленькой фирмы”.

”Это особенность спортивного сектора, в котором ценные специалисты часто задействованы в нескольких спортивных клубах, и кроме того, еще ведут индивидуальную работу”, — рассказал Урмас Сыырумаа. ”На сегодняшний день государство сосредоточено на помощи тем людям, которые работают на основе трудовых договоров. Однако и те тренеры, которые работают на других основаниях, нуждаются в поддержке со стороны государства. Если мы потеряем доверие этого сектора и сделаем его т.н серой зоной, то потребуется очень много времени для восстановления устоявшейся системы”.

”Государство должно компенсировать потерю дохода и тем людям, чья форма работы отличалась от обычных трудовых договоров”, — объяснил Урмас Сыырумаа. ”В спортивных клубах трудятся свыше 10 000 человек, половина из которых является тренерами, а вторая половина — другими сотрудниками. Оборот эстонских спортивных клубов в прошлом году составил примерно 140 млн евро, из которых примерно 70 млн составляли выплаты физических лиц. Оставшуюся долю составляли пособия со стороны государства и местных самоуправлений, а также финансовые поступления от другой экономической деятельности. В настоящее время существует риск, что половина или даже большая часть этих денег останется недополученной”.

”Спортивная сфера в Эстонии, которая очень хорошо себя зарекомендовала за последние 5 лет, понесла колоссальный ущерб в этом кризисе”, — объяснил Урмас Сыырумаа. ”Спортивные клубы закрыты, тренеры сидят дома, перспективы сомнительны. В прошлом году на спортивный сектор приходился примерно 1% ВВП Эстонии в размере 280 млн евро. В этом году этот показатель значительно сократится, и восстановление сектора в будущем потребует очень много сил, но будет крайне необходимо. Мы не должны позволить разрушить то, над чем мы так долго работали”.

”Сложнее всего будет восстановить разрушенный образ жизни”, — отметил Урмас Сыырумаа. ”Поэтому в кризисной ситуации нельзя действовать необдуманно, нам необходимо обеспечить долгосрочную целостность государства, и немаловажную роль тут играет спорт, обеспечение физического и психического здоровья людей, поддержание внутреннего баланса. Очевидно, что на сегодняшний день первоочередное значение имеет снижение рисков для здоровья, однако одной из очень важных частей этой работы является снижение рисков в будущем, обеспечение долгосрочной жизнеспособности нации”.

”Эстонская спортивная экономика нуждается в кризисной помощи со стороны государства, без которой она очень надолго выйдет из строя”, — объяснил Урмас Сыырумаа. ”После отмены чрезвычайного положения не все сферы мгновенно восстановятся, некоторые спортивные клубы не переживут экономический спад. Нынешние меры помощи не затрагивают все клубы и тренеров. К людям, которые посвятили себя укреплению здоровья эстонской нации, в нынешних обстоятельствах нужно проявлять особое внимание. Не только со стороны клубов, но и со стороны государства”.

”Кроме того, очень важно, чтобы спортивные клубы смогли пережить экономический кризис”, — сказал Урмас Сыырумаа. ”Государство получило от спортивного сектора 37 млн евро в качестве налогов. Государство много вкладывает в спорт, но гораздо больше получает обратно. Речь идет не только о деньгах, но и психически здоровой нации, чья жизнеспособность и выносливость является единственной предпосылкой к существованию Эстонской Республики”.

Налоговые поступления от спортивных клубов за четыре года почти удвоились: если в 2015 году они насчитывали 20 млн евро, то в 2019 году уже 37 млн евро, которые в основном составляли налоги на рабочую силу. Спортивные организации стали отличными работодателями. Выданные общественным сектором субсидии возвращаются назад к государству в большем объеме. Если в 2020 году государство поддержит тренеров суммой в размере 7,3 млн евро, то налоговые поступления в казну составят свыше 11,5 млн евро, что является хорошим примером экономического обоснования государственных субсидий.

”Вторым важным аспектом является спортивная инфраструктура, которая тоже нуждается в государственной помощи”, — добавил Урмас Сыырумаа. ”В Эстонии насчитывается 2961 спортивный объект, 79% из которых владеет государство или местное самоуправление. На обслуживание этих объектов ежегодно тратят 31 млн евро. Оставшаяся часть принадлежит частным собственникам, которые тратят свыше 8 млн евро в год. Эти расходы на техническое обслуживание поставят частных собственников в очень трудное положение. Выход из этой ситуации необходимо найти в ближайшее время”.

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