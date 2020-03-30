Урмас Сыырумаа: спорт — это очень важный для государства сектор экономики, который обеспечивает здоровье граждан

”Государство должно компенсировать потерю дохода и тем людям, чья форма работы отличалась от обычных трудовых договоров”, — объяснил Урмас Сыырумаа. ”В спортивных клубах трудятся свыше 10 000 человек, половина из которых является тренерами, а вторая половина — другими сотрудниками. Оборот эстонских спортивных клубов в прошлом году составил примерно 140 млн евро, из которых примерно 70 млн составляли выплаты физических лиц. Оставшуюся долю составляли пособия со стороны государства и местных самоуправлений, а также финансовые поступления от другой экономической деятельности. В настоящее время существует риск, что половина или даже большая часть этих денег останется недополученной”.

”Спортивная сфера в Эстонии, которая очень хорошо себя зарекомендовала за последние 5 лет, понесла колоссальный ущерб в этом кризисе”, — объяснил Урмас Сыырумаа. ”Спортивные клубы закрыты, тренеры сидят дома, перспективы сомнительны. В прошлом году на спортивный сектор приходился примерно 1% ВВП Эстонии в размере 280 млн евро. В этом году этот показатель значительно сократится, и восстановление сектора в будущем потребует очень много сил, но будет крайне необходимо. Мы не должны позволить разрушить то, над чем мы так долго работали”.

”Сложнее всего будет восстановить разрушенный образ жизни”, — отметил Урмас Сыырумаа. ”Поэтому в кризисной ситуации нельзя действовать необдуманно, нам необходимо обеспечить долгосрочную целостность государства, и немаловажную роль тут играет спорт, обеспечение физического и психического здоровья людей, поддержание внутреннего баланса. Очевидно, что на сегодняшний день первоочередное значение имеет снижение рисков для здоровья, однако одной из очень важных частей этой работы является снижение рисков в будущем, обеспечение долгосрочной жизнеспособности нации”.

”Эстонская спортивная экономика нуждается в кризисной помощи со стороны государства, без которой она очень надолго выйдет из строя”, — объяснил Урмас Сыырумаа. ”После отмены чрезвычайного положения не все сферы мгновенно восстановятся, некоторые спортивные клубы не переживут экономический спад. Нынешние меры помощи не затрагивают все клубы и тренеров. К людям, которые посвятили себя укреплению здоровья эстонской нации, в нынешних обстоятельствах нужно проявлять особое внимание. Не только со стороны клубов, но и со стороны государства”.