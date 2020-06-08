Урмас Сыырумаа сохранил пост президента Олимпийского комитета Эстонии

В результате сегодняшних выборов, прошедших в Таллинне на стадионе "Кадриорг", действующий президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа сохранил свой пост.
Сыырумаа получил поддержку 83 голосовавших, его основной оппонент, двукратный призер Олимпийских игр, бывший министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте — 38. Тынисте станет вице-президентом ЭОК наряду с президентом Союза лёгкой атлетики Эрихом Тейнамяги.
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